Лимитированный «Подорожник» выпустили к 120-летию Шостаковича

На лицевой стороне изображен портрет 20-летнего Дмитрия Шостаковича 1925 года, когда мир услышал его Первую симфонию. На оборотной — Ростральная колонна как символ памяти о Седьмой симфонии, первые три части которой пианист написал в блокадном Ленинграде.

Презентация карты пройдет в эту пятницу в 14:00 на станции метро «Владимирская». Там же пассажиры смогут послушать концерт ансамбля Адмиралтейского оркестра.

Кроме того, 25 сентября в зрительских фойе Большого зала Петербургской филармонии, которая носит имя музыканта, откроют выставку «Филармония Шостаковича. Гений места». В экспозицию войдут личные вещи композитора и архивные предметы, связанные с его музыкой, а также живопись и скульптуры по мотивам его творчества.