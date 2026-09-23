Письмо Шостаковича и елочные игрушки его семьи появятся на выставке в Петербургской филармонии

Экспозицию «Гений места» откроют 25 сентября — в этот день исполнится 120 лет с рождения композитора.
Дмитрий Шостакович на сцене Большого зала Ленинградской филармонии после премьерного исполнения Десятой симфонии Заслуженным коллективом Республики под управлением Е. А. Мравинского. 17 декабря 1953
25 сентября исполнится 120 лет со дня рождения композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича. К памятной дате в зрительских фойе Большого зала Петербургской филармонии, которая носит имя музыканта, откроют выставку «Филармония Шостаковича. Гений места». В экспозицию войдут личные вещи композитора и архивные предметы, связанные с его музыкой, а также живопись и скульптуры по мотивам его творчества.
Одним из центральных экспонатов станет письмо Шостаковича пианисту Павлу Серебрякову, написанное после его выступления с Галиной Вишневской, Мстиславом Ростроповичем и Михаилом Вайманом на творческом вечере композитора в Малом зале. Также покажут дореволюционные елочные игрушки, которые принадлежали семье Шостаковичей, и цифровую копию записи о рождении и крещении Дмитрия в метрической книге домовой церкви Святителя и Чудотворца Николая.
«Филармоническая» биография Шостаковича началась в 1926 году с премьеры его Первой симфонии. На выставке совместную историю музыканта и концертного зала воссоздадут через архивные фотографии, анонсы и программы, ноты, а также свидетельства очевидцев.
В художественную часть проекта включили работы Давида Гликмана, Соломона Гершова, Лии Островой, Александра Черницкого и Николая Лысака. Некоторые предметы искусства, связанные с Шостаковичем и его музыкой, покажут публике впервые.
25 сентября, в день открытия выставки и 120-летия композитора, концертный сезон в Петербургской филармонии откроют пианист Борис Березовский и Заслуженный коллектив России под управлением Николая Алексеева. В программе вечера — Симфония № 15 Шостаковича, Увертюра к опере «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. Билеты в продаже.
«Филармония Шостаковича. Гений места» появится на Михайловской, 2. Вход по билетам на концерты.
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