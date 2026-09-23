Письмо Шостаковича и елочные игрушки его семьи появятся на выставке в Петербургской филармонии

25 сентября исполнится 120 лет со дня рождения композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича. К памятной дате в зрительских фойе Большого зала Петербургской филармонии, которая носит имя музыканта, откроют выставку «Филармония Шостаковича. Гений места». В экспозицию войдут личные вещи композитора и архивные предметы, связанные с его музыкой, а также живопись и скульптуры по мотивам его творчества.

Одним из центральных экспонатов станет письмо Шостаковича пианисту Павлу Серебрякову, написанное после его выступления с Галиной Вишневской, Мстиславом Ростроповичем и Михаилом Вайманом на творческом вечере композитора в Малом зале. Также покажут дореволюционные елочные игрушки, которые принадлежали семье Шостаковичей, и цифровую копию записи о рождении и крещении Дмитрия в метрической книге домовой церкви Святителя и Чудотворца Николая.

«Филармоническая» биография Шостаковича началась в 1926 году с премьеры его Первой симфонии. На выставке совместную историю музыканта и концертного зала воссоздадут через архивные фотографии, анонсы и программы, ноты, а также свидетельства очевидцев.

В художественную часть проекта включили работы Давида Гликмана, Соломона Гершова, Лии Островой, Александра Черницкого и Николая Лысака. Некоторые предметы искусства, связанные с Шостаковичем и его музыкой, покажут публике впервые.

25 сентября, в день открытия выставки и 120-летия композитора, концертный сезон в Петербургской филармонии откроют пианист Борис Березовский и Заслуженный коллектив России под управлением Николая Алексеева. В программе вечера — Симфония № 15 Шостаковича, Увертюра к опере «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. Билеты в продаже.

«Филармония Шостаковича. Гений места» появится на Михайловской, 2. Вход по билетам на концерты.

6+