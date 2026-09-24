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Утильсбор за автомобили снова вырастет со следующего года

С 1 января 2027 года ставки утильсбора на автомобили в России вырастут на 10–20%. Об этом сообщил Autonews.ru со ссылкой на Минпромторг.

Billion Photos / Shutterstock

Это будет очередная индексация сбора, которую утвердили еще в 2024 году. Тогда же ставки для импортных автомобилей выросли на 70–85%. С того момента их повышают на 10–20% каждый год до 2030-го.

В Минпромторге объясняют, что постепенное повышение утильсбора должно поддерживать производство автомобилей и комплектующих в России. По данным ведомства, за восемь месяцев 2026 года доля отечественных машин на рынке достигла 63,5% — на 8,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Сейчас в России выпускают автомобили более 20 марок и свыше 50 моделей — от бюджетных до люксовых. В числе брендов Минпромторг называет Haval, Tenet, Volga, «Москвич», Evolute, «Атом», Sollers и Senat.

В ведомстве также отмечают, что с 2022 года в России нашли отечественные замены примерно для половины из 740 критически важных позиций автокомпонентов и материалов. На автозаводах сейчас работают около 300 тысяч человек, еще более 380 тысяч — в компаниях, выпускающих комплектующие.

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