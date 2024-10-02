Авиарейсы в Бангкок, арт-пространство на исторической территории «Степана Разина»: что изменится для петербуржцев в октябре

Ежедневные прямые рейсы в Дубай из Петербурга, повышение утильсбора, завершение летнего сезона в ГМЗ «Петергоф»: Собака.ru рассказывает, какие нововведения ждут горожан в новом месяце.
Оплата биометрией
В октябре могут запустить Face Pay в метро. Если эксперимент будет удачным, начиная с 2025 года устройства для оплаты биометрией разместят на всех станциях городской подземки.
Новый сервис от ЦБ
С 1 октября Банк России запустил сервис «Знай своего клиента». Бизнес сможет проверить информацию о себе или, например, о контрагентах на риск совершения подозрительных операций.
Новое арт-пространство на исторической территории пивоваренного завода «Степан Разин»
В бывшем варочном цехе 4 октября откроют арт-пространство «Цистерна». Обещают выставки, концерты, иммерсионные шоу и аудиовизуальные перформансы. Идея принадлежит командам dreamlaser и Urban Context. Первая известна по крупнейшему фестивалю медиаарта Intervals в Нижнем Новгороде. За художественный концепт отвечает Urban Context во главе с Алексеем Онацко, экс-куратором «Севкабель Порта».
Рост утильсбора
С 1 октября утильсбор на импортные автомобили вырос на 70–85%. Далее ставка будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года, до 2030 года.
Авиарейсы в Бангкок
Из Петербурга в Бангкок с 31 октября запустят еженедельные авиарейсы. Самолеты будут летать по четвергам и субботам в 22:40. Время в пути составит 10 часов.
Перелеты в Дубай
С 7 октября из Пулково ежедневно будут летать самолеты в Дубай.
Комиссия за неактивные счета
С 7 октября PayPal начнет собирать с россиян комиссию раз в год со счетов, которые не были активны в течение последних 12 месяцев. Размер пошлины составит 3500 рублей, или ее эквивалент в другой валюте, или же весь остаток на счете, если в рублях он был меньше этой суммы.
Завершение летнего сезона в ГМЗ «Петергоф»
Фонтаны Нижнего парка будут работать до 13 октября включительно, затем музей-заповедник переходит на зимний режим работы.
Новые тарифы на ЗСД
С 5 октября стоимость проезда по Западному скоростному диаметру при оплате наличными увеличится на 50–100 рублей в зависимости от класса транспортных средств. Для пользователей транспондерами тоже изменится большая часть тарифов в пределах 7%. Узнать подробнее о новых ценах можно на сайте.
Кассовые операции
С 1 октября размен банкнот и монет является кассовой операцией. При обмене кассир должен подготовить и подписать квитанцию с указанием компании, даты операции и суммы денег на обмен цифрами и словами. В присутствии вносителя он должен пересчитать купюры и проверить их подлинность. Расходный и приходный ордер не нужны.
Ремонт Большеохтинского моста
До 12 октября на Большеохтинском мосту идет ремонт. Машины едут по одной полосе в обе стороны и по реверсивной. Возможны ограничения движения на прилегающих к мосту съездах на Синопскую и Малоохтинскую набережные.
Ограничения на «Звездной»
Дружеское напоминание: на станции «Звездная» вход закрыт ежедневно с 7:45 до 9:00 до 18 октября из-за ремонта эскалатора. На автобусах № 50, 59, 141, 281 можно доехать до «Московской», до «Купчино» — на автобусах № 50, 256, до «Дунайской» — на автобусах №197А, 241.
Оформление ДТП удаленно
С 1 октября на бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, есть QR-код. При сканировании владельцы машин попадут на портал «Госуслуги» с описанием порядка оформления дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников ГИБДД.
Блокировка запрещенный сайтов
С 1 октября «зеркала» запрещенных сайтов напрямую блокирует Роскомнадзор. Операторы поисковых систем прекратят выдавать информацию о них в своих программах.
Перекрытия и ограничения движения
С 2 по 7 октября из-за реконструкции водопроводных сетей перекрыли 24–25-ю линии В. О.: от Среднего проспекта В. О. до Малого проспекта В. О. До 15 октября ограничено перемещение у дома 287, строение 1, по Лиговскому проспекту. До 6 октября закрыли движение по боковому проезду площади Островского, 2А.
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