Авиарейсы в Бангкок, арт-пространство на исторической территории «Степана Разина»: что изменится для петербуржцев в октябре

Комиссия за неактивные счета

С 7 октября PayPal начнет собирать с россиян комиссию раз в год со счетов, которые не были активны в течение последних 12 месяцев. Размер пошлины составит 3500 рублей, или ее эквивалент в другой валюте, или же весь остаток на счете, если в рублях он был меньше этой суммы.