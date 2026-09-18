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Проект участка Кольцевой линии метро подготовили в Петербурге

Постановление городского правительства об утверждении проекта планировки территории для Кольцевой линия метрополитена от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина» появилось на антикоррупционной экспертизе.

Pimen / Shutterstock.com

Проект появился на сайте администрации 18 сентябре. В нем говорится, что протяженность участка составит 3,8 километра, а пропускная способность — 30 пар поездов в час. По данным Генплана, построить Кольцевую линию метро планируют до 2040 года.

В августе «Петербургский метрополитен» представил схему с возможными датами открытия станций в отчете за прошлый год. Карта включает более 30 новых станций, в том числе участки Кольцевой.

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