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В поездах метро обновили табло. Ориентироваться в транспорте стало проще!

Программу обновили в 3100 экранах «Балтийцев», сообщили в Комитете по транспорту и «Петербургском метрополитене».

Пресс-служба Комитета по транспорту

Помимо станций, которые проезжает состав, теперь горожане могут увидеть:

  • схему поезда с указанием вагона, в котором едут пассажиры;
  • сторону вагона, где будут открываться двери;
  • расположение выходов из метро на ближайшей станции.

Напомним, весной на синюю линию вышли «Балтийцы» с прозрачными медиаэкранами, встроенными в окна вагона. Из видеоряда на стеклах пассажиры могут узнать короткие исторические факты о районах города и увидеть персонажа «Кот метро», который в игровой форме рассказывает о правилах поведения в транспорте.

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