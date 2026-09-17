В поездах метро обновили табло. Ориентироваться в транспорте стало проще!

Программу обновили в 3100 экранах «Балтийцев», сообщили в Комитете по транспорту и «Петербургском метрополитене».
Помимо станций, которые проезжает состав, теперь горожане могут увидеть:
- схему поезда с указанием вагона, в котором едут пассажиры;
- сторону вагона, где будут открываться двери;
- расположение выходов из метро на ближайшей станции.
Напомним, весной на синюю линию вышли «Балтийцы» с прозрачными медиаэкранами, встроенными в окна вагона. Из видеоряда на стеклах пассажиры могут узнать короткие исторические факты о районах города и увидеть персонажа «Кот метро», который в игровой форме рассказывает о правилах поведения в транспорте.
Комментарии (0)