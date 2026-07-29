Вижу новости в духе: «Финляндия отключит Россию от части международного интернет-трафика». Что это значит?

Что случилось?

В ночь с 28 на 29 июля стало известно, что финская энергетическая компания Fingrid готовится прекратить обслуживание части линий электропередач. По ним раньше раньше энергия поставлялась из России в Финляндию.

Как пишет газета «КоммерсантЪ», к конструкциям ЛЭП подвешены так же и волоконно-оптические линии связи российских операторов. В 2027-м опоры будут демонтированы, а кабели срезаны.

Также издание отмечает, что согласно оценкам его источника на телеком-рынке, «после 2022 года около 60–70% зарубежного трафика приходится на транзит через Финляндию». Другой собеседник редакции заявил, что «на ЛЭП приходится до 30% всех линий связи с Финляндией».

В итоге, к середине дня отечественные телеграм-каналы и медиа стали пестрить заголовками о том, что «в России может ухудшиться интернет из-за решения Финляндии».