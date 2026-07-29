Вижу новости в духе: «Финляндия отключит Россию от части международного интернет-трафика». Что это значит?

«Россия теряет ключевой маршрут интернет-трафика через Финляндию», «Под угрозой один из главных маршрутов интернет-трафика» и даже «Финляндия отрежет Россию от международного интернет-трафика в 2027 году». В среду, 29 июля, такие заголовки заполнили российские новостные ленты. О чем речь? И правда ли доступ к зарубежным сайтам под угрозой? Максимально коротко!
Что случилось?
В ночь с 28 на 29 июля стало известно, что финская энергетическая компания Fingrid готовится прекратить обслуживание части линий электропередач. По ним раньше раньше энергия поставлялась из России в Финляндию.
Как пишет газета «КоммерсантЪ», к конструкциям ЛЭП подвешены так же и волоконно-оптические линии связи российских операторов. В 2027-м опоры будут демонтированы, а кабели срезаны.
Также издание отмечает, что согласно оценкам его источника на телеком-рынке, «после 2022 года около 60–70% зарубежного трафика приходится на транзит через Финляндию». Другой собеседник редакции заявил, что «на ЛЭП приходится до 30% всех линий связи с Финляндией».
В итоге, к середине дня отечественные телеграм-каналы и медиа стали пестрить заголовками о том, что «в России может ухудшиться интернет из-за решения Финляндии».
Россию правда могут так отрезать от зарубежного трафика?
Нет и это говорится, в том числе, в самой статье «Коммерсанта». Там отмечается, что финские ЛЭП — далеко не единственный путь, по которому сигнал идет в Европу и из Европы.
«Проход трафика [в Россию и из России] диверсифицирован, — отмечает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков, — Даже, если мы говорим о Финляндии, то это не только ЛЭП, но еще вдоль железных дорог и по дну Балтийского моря. Исчезновение одного из этих каналов не сделает заход в мировую сеть принципиально более сложным, потому что есть волоконно-оптические связи, которые идут в Европу, Азию другими совершенно путями».
Об этом же говорит и Леонид Коник, главный редактор издания ComNews. «Волоконно-оптический кабель из России в Финляндию — далеко не единственный канал связи между этими странами, — поясняет он. — А Финляндия — далеко не единственное и давно не ключевое направление для транзита телекоммуникационного трафика между Рунетом и глобальным интернетом».
«При этом с 2022 г. основным направлением для транзита международного телеком-трафика между РФ и Европой стала Беларусь, — Добавляет Коник, — Все магистральные операторы связи в России арендовали емкость у двух партнеров из этой страны — компаний "Национальный центр обмена трафиком" (НЦОТ) и "Белтелеком"».
А хуже качество связи стать может?
Это дискуссионный вопрос. Как отмечается в тексте «Ъ», прекращение эксплуатации одной из линий передачи трафика потенциально может сказаться на уровне резервирования сети. Там отмечается, что если компенсировать выпавшие мощности не удастся, перегрузка отдельных участков может привести к задержкам и более медленной работе интернета.
«Если ЛЭП закроют, то этот трафик необходимо надо будет перекладывать на другие варианты, — говорит Денис Кусков. — В теории это может привести к корректировке ценовых характеристик и ухудшению качества связи с зарубежными ресурсами».
А вот Леонид Коник из ComNews уверен, что никаких существенных последствий российские пользователи не заметят. «По линии, проложенной в Финляндию по опорам ЛЭП идет не так много трафика, и операторы легко перебросят его на иные каналы через Финляндию, или — скорее — на Беларусь. С учетом курса евро транзит через Беларусь (с расчетом в рублях) намного выгоднее».
Комментарии (0)