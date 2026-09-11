В центре города изменится движение транспорта из-за крестного хода

Более 20 автобусных маршрутов поменяют свои маршруты с 9:30 до 13:30 из-за закрытия движения по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского. Часть автобусов будет объезжать перекрытый участок, а несколько маршрутов разделят на два участка.

Маршруты № 3, 26, 54, 65, 74, 76, 105, 141 и 181 будут следовать в обход центрального участка Невского через Лиговский проспект и соседние улицы.

будут следовать в обход центрального участка Невского через Лиговский проспект и соседние улицы. Автобусы № 8, 24, 27, 46, 55, 58, 132, 191 и 253 в одном из направлений будут следовать только до Херсонской улицы, объезжая перекрытие через мост Александра Невского, Синопскую набережную и проспект Бакунина.

в одном из направлений будут следовать только до Херсонской улицы, объезжая перекрытие через мост Александра Невского, Синопскую набережную и проспект Бакунина. № 7 в районе центра будет ходить через Малую и Большую Морские улицы.

в районе центра будет ходить через Малую и Большую Морские улицы. Маршруты № 22 и 290 разделят на два участка. № 22 будет работать между улицей Стасовой и улицей Восстания, а также между станцией метро «Адмиралтейская» и Двинской улицей. № 290 — между набережной реки Екатерингофки и Владимирской площадью, а также между Кирочной улицей и Ржевской площадью.

разделят на два участка. № 22 будет работать между улицей Стасовой и улицей Восстания, а также между станцией метро «Адмиралтейская» и Двинской улицей. — между набережной реки Екатерингофки и Владимирской площадью, а также между Кирочной улицей и Ржевской площадью. № 15 в одном направлении будет следовать до улицы Некрасова, а № 49 — через Садовую улицу и Никольскую площадь.

Также изменятся троллейбусные маршруты.

С 6:00 до 12:30 из-за закрытия Казанской улицы изменится маршрут троллейбуса № 17 . Он будет объезжать участок через Малую Морскую улицу, Исаакиевскую площадь и Гороховую улицу.

из-за закрытия Казанской улицы изменится маршрут троллейбуса . Он будет объезжать участок через Малую Морскую улицу, Исаакиевскую площадь и Гороховую улицу. С 10:00 до 12:30 из-за закрытия Невского проспекта от Казанской улицы до площади Александра Невского изменятся маршруты № 5, 7, 10, 11 и 42 . Троллейбусы № 7 уйдут на объезд через Суворовский проспект и Кирочную улицу, № 10 и 11 — через Малую Морскую и Гороховую улицы. № 42 будет разворачиваться на Лиговском проспекте у дома № 49.

из-за закрытия Невского проспекта от Казанской улицы до площади Александра Невского изменятся . Троллейбусы уйдут на объезд через Суворовский проспект и Кирочную улицу, — через Малую Морскую и Гороховую улицы. будет разворачиваться на Лиговском проспекте у дома № 49. С 9:30 до 13:30 из-за закрытия площади Александра Невского изменятся маршруты № 1, 14, 16 и 22 . Троллейбусы № 1 и 16 будут объезжать площадь через Суворовский проспект и Кирочную улицу, а № 14 будет следовать до площади Бехтерева.

из-за закрытия площади Александра Невского изменятся маршруты . Троллейбусы будут объезжать площадь через Суворовский проспект и Кирочную улицу, а будет следовать до площади Бехтерева. Для № 22 предусмотрены два варианта объезда: с 9:30 до 12:30 он будет ходить через Большеохтинский мост, Тульскую улицу и Суворовский проспект, а с 12:30 до 13:30 — через Суворовский проспект и Невский проспект.

предусмотрены два варианта объезда: он будет ходить через Большеохтинский мост, Тульскую улицу и Суворовский проспект, а — через Суворовский проспект и Невский проспект. Кроме того, с 9:30 до 13:30 приостановят движение троллейбусов № 3, 8 и 12 и 15 из-за закрытия Невского проспекта в районе Литейного проспекта.

Трамвай №3 будет следовать с приостановкой движения на пересечении Садовой и Невского, когда последний перекроют.

В пятницу, 11 сентября, в Казанский собор к празднику доставят ковчег с частицей мощей святого князя Димитрия Донского. Торжественная встреча и молебен по этому состоится в 17:00. Сам крестный ход начнется 12 сентября в 11:00. Участники соберутся на Казанской улице. Также в этот день с 9:00 на 25 крупных городских экранах начнется непрерывная трансляция праздничных макетов, а с 11:00 прямой эфир крестного хода покажут на девяти экранах. Также в на эскалаторах в метро прозвучит поздравительный аудиоролик.