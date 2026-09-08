Невский проспект и другие центральные улицы перекроют из-за крестного хода

Движение транспорта временно ограничат с 11 по 12 сентября, сообщил Комитет по транспорту. Перекрытия связаны с празднованиями Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, которые включают крестный ход. Само мероприятие начнется в субботу, 12 сентября, в 11:00. Участники соберутся на Казанской улице.
Движение запретят 12 сентября:
- С 06:00 до 12:30 на Казанской площади, на Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта и в переулке Сергея Тюленина.
- С 08:00 до 09:30 движение, кроме маршрутного транспорта, ограничат на Невском проспекте от дома № 175 до площади Александра Невского и на самой площади.
- С 09:30 до 13:30 движение на этом же участке Невского проспекта и площади Александра Невского полностью запретят.
- С 10:00 до 12:30 12 сентября движение полностью перекроют на Невском проспекте от Казанской улицы до площади Александра Невского.
С 00:00 11 сентября до 23:59 12 сентября:
- остановка транспорта будет запрещена на площади Александра Невского и у дома № 169 на Невском проспекте;
- проезжую часть площади Александра Невского сузят в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту;
- движение по боковому проезду площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту будет запрещено.
С 00:00 до 23:59 12 сентября остановку запретят:
- на Казанской площади;
- на Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина;
- в переулке Сергея Тюленина;
- на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского;
- на набережной Обводного канала у домов № 23–29, кроме автобусов;
- в Чернорецком переулке, кроме автобусов.
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