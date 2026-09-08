Невский проспект и другие центральные улицы перекроют из-за крестного хода

Движение транспорта временно ограничат с 11 по 12 сентября, сообщил Комитет по транспорту. Перекрытия связаны с празднованиями Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, которые включают крестный ход. Само мероприятие начнется в субботу, 12 сентября, в 11:00. Участники соберутся на Казанской улице.