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Невский проспект и другие центральные улицы перекроют из-за крестного хода

Движение транспорта временно ограничат с 11 по 12 сентября, сообщил Комитет по транспорту. Перекрытия связаны с празднованиями Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, которые включают крестный ход. Само мероприятие начнется в субботу, 12 сентября, в 11:00. Участники соберутся на Казанской улице.

Yura Borisov / Shutterstock

Движение запретят 12 сентября:

  • С 06:00 до 12:30 на Казанской площади, на Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта и в переулке Сергея Тюленина.
  • С 08:00 до 09:30 движение, кроме маршрутного транспорта, ограничат на Невском проспекте от дома № 175 до площади Александра Невского и на самой площади.
  • С 09:30 до 13:30 движение на этом же участке Невского проспекта и площади Александра Невского полностью запретят.
  • С 10:00 до 12:30 12 сентября движение полностью перекроют на Невском проспекте от Казанской улицы до площади Александра Невского.

С 00:00 11 сентября до 23:59 12 сентября:

  • остановка транспорта будет запрещена на площади Александра Невского и у дома № 169 на Невском проспекте;
  • проезжую часть площади Александра Невского сузят в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту;
  • движение по боковому проезду площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту будет запрещено.

С 00:00 до 23:59 12 сентября остановку запретят:

  • на Казанской площади;
  • на Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина;
  • в переулке Сергея Тюленина;
  • на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского;
  • на набережной Обводного канала у домов № 23–29, кроме автобусов;
  • в Чернорецком переулке, кроме автобусов.

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