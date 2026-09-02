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Транспорт

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Пулково сократит число голосовых объявлений, чтобы стать тише

С сентября петербургский аэропорт тестирует концепцию «Тихий аэропорт». Таким образом воздушная гавань хочет «сделать атмосферу в аэропорту спокойнее и комфортнее», объясняют в Пулкове.

German S / Shutterstock

Аэропорт откажется от некоторых голосовых объявлений. При этом по громкой связи продолжат сообщать о начале посадки и других обязательных статусах рейса. Другую необходимую информацию пассажиры смогут «Официальном боте Пулково» в «Максе», на онлайн-табло на сайте pulkovo.ru, на информационных экранах в терминале, где транслируются объявления и информация об услугах при задержках, а также у агентов по гостеприимству и на стойках информации в терминале.

«Мы приняли решение снизить шумовую нагрузку на пассажира. Для этого мы развернули комплекс инфраструктуры для визуального информирования. Все важное пассажир увидит на экранах, в чат-боте и на табло», — прокомментировал главный операционный директор аэропорта Пулково Павел Кушниренко.

В последнее время в Петербурге все чаще закрывают небо. Некоторые рейсы отменяют, из-за чего отпуск горожан срывается. Что делать в такой ситуации и можно ли вернуть деньги, если вылет отменили, разбиралась Собака.ru.

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