Отменили или задержали рейс? Разбираемся, как обменять билет, вернуть деньги и получить компенсацию

Отменили рейс, задержали вылет, сорвался отпуск — знакомо? Петербуржцы сталкиваются с такой проблемой все чаще, особенно летом. Что делать? Куда писать претензию? И в каких случаях обращаться в суд? Собака.ru изучила актуальную информацию на официальных сайтах российских авиакомпаний, поговорила с тремя юристами и пересказывает главное на эту тему в виде подробной инструкции (бонус: готовая памятка по сбору документов для подачи иска!).
Какие у меня права при отмене или задержке рейса?
В первую очередь — право на полную информацию о причинах изменений и возможных альтернативах, рассказывает адвокат Дмитрий Новохатько. Кроме того, пассажиру доступны: замена на другой рейс без доплат — на ближайший или более удобный, возврат полной стоимости билета — независимо от тарифа (включая невозвратный), а также возмещение убытков и компенсация морального вреда, если отмена произошла не по форс-мажору.
По словам адвоката Ольги Воробьевой, на время ожидания пассажир должен получить помощь в соответствии с авиационными правилами. В частности, перевозчик обязан предоставить комнату матери и ребенка, воду (при задержке более двух часов), горячее питание (через четыре часа ожидания, далее — каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью), гостиницу (при ожидании более восьми часов днем или шести часов ночью), трансфер до нее и обратно, а также бесплатное хранение багажа.
В каких ситуациях я могу оформить вынужденный обмен билета?
Если авиакомпания отменила или задержала рейс, изменила расписание либо маршрут. У S7 бесплатный обмен на эту же или другую дату возможен при задержке более чем на 30 минут (но только по аналогичному маршруту и при наличии свободных мест), а также если рейс перенесли более чем на 60 минут позже или на более раннее время. У «Уральских авиалиний», «Аэрофлота»/«России» и «Победы» детальные условия бесплатного обмена не указаны.
Как оформить вынужденный обмен билета?
Сначала проверьте бронирование на сайте или в приложении авиакомпании: перевозчик может автоматически предложить другой рейс. Если он не подходит, обратитесь за вынужденным обменом.
У «Аэрофлота»/«России» и «Победы» это можно сделать через колл-центр или по месту покупки билета. У S7 — в разделе бронирования на сайте или в приложении, через чат, контактный центр или кассу в аэропорту. У «Уральских авиалиний» — через форму «Изменения в связи с корректировкой расписания/отменой рейса».
В каких ситуациях я могу оформить вынужденный возврат билета?
Если перелет сорвался не по вине пассажира, он может отказаться от поездки и вернуть деньги вне зависимости от тарифа (даже невозвратный).
У «Аэрофлота»/«России» возврат предусмотрен при задержке более чем на 30 минут, вылете раньше времени, изменении маршрута и срыве стыковки при едином бронировании. У S7 — при тех же условиях, а также при отмене рейса, переносе более чем на 60 минут позже или на более раннее время.
У «Победы» также можно вернуть билет, если пассажиру не смогли предоставить место на рейсе. У «Уральских авиалиний» можно отказаться от перелета при отмене или переносе рейса, но минимальное время задержки не указано.
Как оформить вынужденный возврат билета?
Если билет куплен напрямую у авиакомпании, способ возврата зависит от перевозчика. Приезжать в аэропорт для оформления отказа от перелета не нужно.
У «Аэрофлота» заявление можно подать в любое время в течение года с даты вылета. У «Победы» необходимо до окончания регистрации на рейс уведомить авиакомпанию об отказе от перелета и снять места с помощью формы обратной связи или через колл-центр.
У S7 возврат оформляют через сайт (самостоятельно в разделе «Мои бронирования» или форму «Обратная связь» с темой «Переоформление/Возврат билета»), приложение или чат. У «Уральских авиалиний» — через чат, телефон, форму обратной связи на сайте или офис продаж.
Сколько авиакомпания будет рассматривать мое заявление на вынужденный возврат билета?
Единого срока нет. «Победа» рассматривает обращение до 30 дней, S7 предупреждает, что обработка может занять около месяца. «Аэрофлот»/«Россия» и «Уральские авиалинии» конкретные сроки не указывают.
У меня невозвратный билет — как быть?
По словам адвоката Ольги Воробьевой, невозвратные билеты — это такой же миф, как невозвратный сертификат или запрет на повторное использование подарочного сертификата в магазине, если сумма еще не исчерпана. Хоть это и распространенная практика, собеседница Собака.ru называет ее неправомерной и отмечает, что такие условия можно оспорить в суде.
Ольга Воробьева
адвокат Кировского филиала Ленинградской областной коллегии адвокатов, автор телеграм-канала о юриспруденции
Билет становится возвратным в силу закона, если отказ пассажира вызван виной перевозчика (отмена, задержка > 30 мин, изменение маршрута). В этом случае условия тарифа о невозврате признаются ничтожными как ущемляющие права потребителя.
Разница «невозвратного» и «возвратного» только в том, что в «возвратном» пассажир может, грубо говоря, просто так передумать лететь. У невозвратного такой возможности нет, но когда вина перевозчика (а в 95% случаев это именно она) – билет становится возвратным.
Что делать, если авиакомпания отказывается возвращать деньги за билет?
В таком случае нужно составить письменную претензию, говорит адвокат Дмитрий Новохатько. Ее стоит направить заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по юридическому адресу авиакомпании. В документе нужно четко потребовать возврата денег за билет на основании ст. 107 Воздушного кодекса РФ. Если авиакомпания отказывает или не отвечает, можно обращаться в суд.
Адвокат Ольга Воробьева добавляет, что в претензии важно подробно изложить хронологию событий: дату, время, маршрут, номер рейса, когда и как было объявлено о задержке или отмене и что происходило дальше. Она рекомендует ссылаться на п. 2 ст. 108 Воздушного кодекса РФ и п. 227 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 № 82, а отправлять документы — Почтой России.
Адвокат Мария Зырянова также советует направить письменную претензию на юридический адрес авиакомпании. Если ответа нет или он отрицательный, можно дополнительно обратиться в Роспотребнадзор.
Сколько будут рассматривать письменную претензию?
Сроки в таких спорах юристы оценивают по-разному. Дмитрий Новохатько говорит о 30 днях на ответ авиакомпании. Мария Зырянова указывает на 10-дневный срок рассмотрения претензии.
Ольга Воробьева объясняет, что ситуация не вполне однозначная. По ее словам, по Закону о защите прав потребителей требования о возврате денег и возмещении убытков должны быть удовлетворены в течение 10 дней со дня предъявления требования, и суды в большинстве случаев применяют именно этот срок для начисления неустойки. При этом авиакомпании часто ссылаются на ст. 127.1 Воздушного кодекса РФ, по которой перевозчик обязан в течение 30 дней рассмотреть претензию и сообщить, удовлетворяет он ее или отклоняет.
Ольга Воробьева
адвокат Кировского филиала Ленинградской областной коллегии адвокатов, автор телеграм-канала о юриспруденции
Конечно, не обошлось и без ложки дегтя — это ст. 107.2 ВК РФ, которая разрешает Правительству РФ при угрозе возникновения ЧС или режима повышенной готовности установить право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату. В одном из дел Верховный суд РФ также указал, что в специфических случаях сроки возврата могут быть иными — до трех лет. Естественно, теперь часто этим пользуются.
Письменная претензия не помогла. Как подготовить иск в суд?
Адвокат Дмитрий Новохатько советует включить в иск требование о возврате стоимости билета, неустойке — 3% от цены услуги за каждый день просрочки возврата, но не более 100% стоимости, — компенсации морального вреда и штрафе 50% от присужденной суммы. Параллельная жалоба в Роспотребнадзор и Росавиацию, по его словам, может ускорить решение.
Документы, которые пригодятся в суде, лучше собирать еще до выхода из аэропорта, отмечают адвокаты Ольга Воробьева и Мария Зырянова. В первую очередь важно подтвердить отмену или задержку рейса: например, получить отметку в маршрутной квитанции или на посадочном талоне, отдельную справку, сфотографировать табло вылета или сохранить уведомления от авиакомпании.
Ольга Воробьева
адвокат Кировского филиала Ленинградской областной коллегии адвокатов, автор телеграм-канала о юриспруденции
Должно быть видно, что с рейсом что-то не так. Фиксируйте это всеми возможными способами: требуйте штамп, фотографируйте табло вылета и так далее. У меня не так давно судья оставила без движения иск, так как пассажиру выдали письмо о задержке на английском языке. Это, конечно, небольшая проблема. Нам повезло, что у нас был хотя бы какой-то документ. Даже если он будет неправильный, на другом языке, без печатей и прочее — с этим уже можно работать.
Можно ли потребовать возмещения других убытков, если из-за отмены или задержки рейса сорвался отпуск?
Если отмена произошла по вине перевозчика — например, из-за технической неисправности, неготовности экипажа или овербукинга, — пассажир вправе требовать полного возмещения реального ущерба, объясняет адвокат Дмитрий Новохатько. Это могут быть расходы на неиспользованный отель, невозвратные экскурсии, стыковочные билеты или билеты на мероприятия.
При этом необходимо доказать причинно-следственную связь между отменой рейса и возникшими расходами — например, с помощью договоров, чеков, ваучеров или переписки. При форс-мажоре — погоде, военных действиях, стихийных бедствиях — взыскать дополнительные убытки почти невозможно, но стоимость билета возвращают всегда. Компенсацию морального вреда также можно требовать.
Ольга Воробьева
адвокат Кировского филиала Ленинградской областной коллегии адвокатов, автор телеграм-канала о юриспруденции
Если из-за задержки первого рейса вы опоздали на стыковочный рейс, потеряли оплаченные дни в отеле или не попали на круиз — это прямые убытки. Более того, с перевозчика можно требовать даже мелкие убытки, про которые мало кто думает и вспоминает, например связанные с просрочкой доставки багажа. Перевозчик несет ответственность, если не докажет форс-мажор: техническая неисправность или «позднее прибытие самолета» к нему не относятся.
Если билет куплен на стороннем ресурсе, что делать?
Обмен или возврат обычно нужно оформлять там, где был куплен билет. При этом ответчиком в суде, как правило, будет выступать авиакомпания: договор воздушной перевозки заключается именно с ней, даже если оплата прошла через посредника, подчеркивает адвокат Дмитрий Новохатько. Агрегатор или сервис по продаже билетов обычно выступает лишь агентом и не отвечает за отмену рейса.
Посредник может нести ответственность, если допустил ошибку при бронировании или не перечислил деньги авиакомпании, добавляет адвокат Ольга Воробьева.
А что суды? В чью пользу они принимают решения чаще: пассажиров или авиакомпаний?
Опрошенные Собака.ru юристы в целом оценивают шансы пассажиров как неплохие, но отмечают, что многое зависит от доказательств и причин отмены или задержки рейса.
По словам адвоката Дмитрия Новохатько, судебная практика чаще складывается в пользу пассажиров, особенно по основному требованию о возврате стоимости билета при отмене рейса. Штраф 50% и неустойка, по его словам, взыскиваются в большинстве удовлетворенных исков, а компенсация морального вреда обычно составляет 5–20 тысяч рублей — как правило, меньше запрошенной суммы.
Дмитрий Новохатько
адвокат, автор телеграм-канала о юриспруденции
А вот дополнительные убытки присуждаются только при надлежащих доказательствах и отсутствии форс-мажора. Здесь процент успеха ниже, но реальный. Если отмена вызвана метеоусловиями или безопасностью, суды чаще отказывают в дополнительных убытках и неустойке, но стоимость билета возвращают все равно.
Мария Зырянова
адвокат, автор телеграм-канал о юриспруденции
Однозначной статистики нет, практика противоречива. Однако Верховный суд РФ встал на сторону пассажиров, указав, что авиакомпания должна доказать наличие форс-мажора и свои усилия по минимизации ущерба. Суды часто удовлетворяют требования о возмещении убытков и компенсации морального вреда.
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