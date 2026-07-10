Отменили или задержали рейс? Разбираемся, как обменять билет, вернуть деньги и получить компенсацию

Какие у меня права при отмене или задержке рейса?

В первую очередь — право на полную информацию о причинах изменений и возможных альтернативах, рассказывает адвокат Дмитрий Новохатько. Кроме того, пассажиру доступны: замена на другой рейс без доплат — на ближайший или более удобный, возврат полной стоимости билета — независимо от тарифа (включая невозвратный), а также возмещение убытков и компенсация морального вреда, если отмена произошла не по форс-мажору.

По словам адвоката Ольги Воробьевой, на время ожидания пассажир должен получить помощь в соответствии с авиационными правилами. В частности, перевозчик обязан предоставить комнату матери и ребенка, воду (при задержке более двух часов), горячее питание (через четыре часа ожидания, далее — каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью), гостиницу (при ожидании более восьми часов днем или шести часов ночью), трансфер до нее и обратно, а также бесплатное хранение багажа.

В каких ситуациях я могу оформить вынужденный обмен билета?

Если авиакомпания отменила или задержала рейс, изменила расписание либо маршрут. У S7 бесплатный обмен на эту же или другую дату возможен при задержке более чем на 30 минут (но только по аналогичному маршруту и при наличии свободных мест), а также если рейс перенесли более чем на 60 минут позже или на более раннее время. У «Уральских авиалиний», «Аэрофлота»/«России» и «Победы» детальные условия бесплатного обмена не указаны.

Как оформить вынужденный обмен билета?

Сначала проверьте бронирование на сайте или в приложении авиакомпании: перевозчик может автоматически предложить другой рейс. Если он не подходит, обратитесь за вынужденным обменом.

У «Аэрофлота»/«России» и «Победы» это можно сделать через колл-центр или по месту покупки билета. У S7 — в разделе бронирования на сайте или в приложении, через чат, контактный центр или кассу в аэропорту. У «Уральских авиалиний» — через форму «Изменения в связи с корректировкой расписания/отменой рейса».