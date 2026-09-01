Литейный мост перекрыли для пешеходов из-за ремонта тротуаров

Работы необходимо провести из-за износа прежнего слоя тротуара. Сейчас его снимают специалисты. Всего на обоих тротуарах планируют заменить более двух тысяч квадратных метров асфальта. Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании, а пешеходов — пользоваться пешеходной зоной с противоположной стороны.

Летом на Литейном мосту ремонтировали дороги. Чтобы у водителей оставалась возможность передвигаться по переправе, работы проходили в несколько этапов. Они стартовали 14 июля и завершились ровно месяц спустя.