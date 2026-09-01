Литейный мост перекрыли для пешеходов из-за ремонта тротуаров

На переправе ограничили движение автомобилей по полосе в направлении улицы Академика Лебедева, а сам тротуар с этой стороны временно закрыли, сообщил «Мостотрест». До 2027 года пешеходную зону на Литейном мосту будут ремонтировать.
Работы необходимо провести из-за износа прежнего слоя тротуара. Сейчас его снимают специалисты. Всего на обоих тротуарах планируют заменить более двух тысяч квадратных метров асфальта. Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании, а пешеходов — пользоваться пешеходной зоной с противоположной стороны.
Летом на Литейном мосту ремонтировали дороги. Чтобы у водителей оставалась возможность передвигаться по переправе, работы проходили в несколько этапов. Они стартовали 14 июля и завершились ровно месяц спустя.
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