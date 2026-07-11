Ремонт проезжей части на Литейном мосту начнется с 14 июля: как ездить водителям?

На завершающем этапе ремонта рабочие займутся съездами: 12 августа закроют съезд с Пироговской набережной и съезд на набережную Кутузова, а 13 августа — съезд с Воскресенской набережной и съезд на Арсенальную набережную, рассказали в пресс-службе «Мостотреста».