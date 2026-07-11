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Ремонт проезжей части на Литейном мосту начнется с 14 июля: как ездить водителям?

Рассказываем, что нужно знать об ограничениях движения транспорта.

Фото: Stanislav Samoylik // Shutterstock

С 14 июля на Литейном мосту стартует ремонт проезжей части. Обновят более 11,5 тысячи квадратных метров асфальта. Чтобы минимизировать неудобства, работы проведут поэтапно — движение сохранят по двум полосам в каждом направлении.

Этапы ремонта:

  • С 14 по 24 июля — ремонт участка в зоне трамвайных путей. Ограничат полосы, прилегающие к путям, но для автомобилей останутся по две полосы в каждую сторону;
  • с 25 июля по 1 августа — движение переключат на уже готовые полосы, сохранится проезд по крайним. Работы продолжат на средних полосах;
  • со 2 августа — движение снова переключат на отремонтированные участки, начнется ремонт крайних полос.
Иллюстрация: телеграм-канал «Мосты Петербурга»

На завершающем этапе ремонта рабочие займутся съездами: 12 августа закроют съезд с Пироговской набережной и съезд на набережную Кутузова, а 13 августа — съезд с Воскресенской набережной и съезд на Арсенальную набережную, рассказали в пресс-службе «Мостотреста».

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