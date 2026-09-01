Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

У Дворцовой площади открылась новая пристань

Еще одна точка швартовки под названием «Дворцовая площадь» появилась на набережной реки Мойки у спуска №7, сообщили в Комитете по транспорту. Этот 23-й по счету городской причал в Петербурге «расширит туристическую доступность исторического центра», отметили в ведомстве.

Комитет по транспорту

Новая пристань находится между Певческим и Зеленым мостами, напротив здания Главного штаба. Она оснащена специальным пандусом, с помощью которого проводят посадку и высадку пассажиров, леерным ограждением и кнехтами для швартовки однопалубных и маломерных прогулочных судов.

Как рассказали в «Агентство внешнего транспорта», сейчас они организуют причала на спуске Арсенальной набережной. Также предприятие добавило, что городские причалы доступны всем судовладельцам на равных условиях, а с начала сезона оно приняло более 30 тысяч швартовок.

В середине августа заработала пристань у Лахта Центра на Открытой набережной, 1. В этом году причал запустили, когда сезон навигации уже перевалил за экватор. До конца навигации с него можно будет отправиться на водную прогулку к центру города и обратно.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: