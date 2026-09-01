У Дворцовой площади открылась новая пристань

Новая пристань находится между Певческим и Зеленым мостами, напротив здания Главного штаба. Она оснащена специальным пандусом, с помощью которого проводят посадку и высадку пассажиров, леерным ограждением и кнехтами для швартовки однопалубных и маломерных прогулочных судов.

Как рассказали в «Агентство внешнего транспорта», сейчас они организуют причала на спуске Арсенальной набережной. Также предприятие добавило, что городские причалы доступны всем судовладельцам на равных условиях, а с начала сезона оно приняло более 30 тысяч швартовок.

В середине августа заработала пристань у Лахта Центра на Открытой набережной, 1. В этом году причал запустили, когда сезон навигации уже перевалил за экватор. До конца навигации с него можно будет отправиться на водную прогулку к центру города и обратно.