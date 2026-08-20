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Транспорт

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Причал у Лахта Центра снова принимает теплоходы

Пристань на Открытой набережной, 1, заработала 20 августа, сообщили Собака.ru в компании «Нева Тревел». В этом году причал запустили, когда сезон навигации уже перевалил за экватор. До конца навигации с него можно будет отправиться на водную прогулку к центру города и обратно.

пресс-служба судоходной компании «Нева Тревел»

Один из маршрутов проходит по Финскому заливу и позволяет максимально близко рассмотреть Лахта Центр с воды. Курсировать будут новые прогулочные катамараны «Соммерс» с закрытыми отапливаемыми салонами — одни из самых современных судов на петербургских маршрутах. Кроме них, работают двухпалубные теплоходы типа «Москва».

Также из центра Петербурга к Лахта Центру и обратно будут ходить водные трансферы. Они позволят добраться по воде до общественного пространства у небоскреба, чтобы просто там погулять.

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