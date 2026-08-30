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Минтранс: запрет на ночные прогулки по Неве не снимут

В Минтрансе напомнили, что ограничение ввели ради безопасности судоходства.

Фото: Elena Odareeva // Shutterstock

Водные прогулки по Неве в Петербурге во время развода мостов останутся под запретом, сообщил ТАСС со ссылкой на Минтранс.

В ведомстве объяснили: в это время по реке идут караваны грузовых судов, и если в акватории окажутся мелкие катера, то возрастет риск столкновений и аварий. 

Российский союз туриндустрии обращался с просьбой разрешить ночные прогулки при соблюдении всех требований безопасности, но получил отказ. Там подчеркнули: безопасность важнее туристических аттракционов.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в городе действует ограничение: маломерным судам (катера, лодки длиной до 20 метров, вместимостью до 12 человек) запрещено плавать по Неве, Малой Неве и Большой Невке в ночное время — с 23:00 до 05:00. То есть именно в те часы, когда разводят мосты.

С катера развод мостов больше не посмотришь — им больше нельзя заходить в центр Невской акватории по ночам. Как так?

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