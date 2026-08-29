В метро Петербурга появятся лимитированные карты «Подорожник» к 270-летию Александринского театра

Петербургский метрополитен выпускает новые лимитированные «Подорожники». Один из дизайнов посвящен 270-летию Александринского театра, второй — 100-летию запуска регулярного автобусного движения в городе.

Карты к вековому юбилею автобусного движения появятся 1 сентября. Два дизайна: с желтыми табличками и с ретро-техникой и современным автопарком «Пассажиравтотранса» — выйдут по 12 500 экземпляров каждая.