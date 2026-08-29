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Транспорт

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В метро Петербурга появятся лимитированные карты «Подорожник» к 270-летию Александринского театра

«Театральные» карты поступят в продажу 30 августа тиражом 25 тысяч экземпляров.

Петербургский метрополитен выпускает новые лимитированные «Подорожники». Один из дизайнов посвящен 270-летию Александринского театра, второй — 100-летию запуска регулярного автобусного движения в городе.

Карты к вековому юбилею автобусного движения появятся 1 сентября. Два дизайна: с желтыми табличками и с ретро-техникой и современным автопарком «Пассажиравтотранса» — выйдут по 12 500 экземпляров каждая.

Изображения: пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок»
Изображения: пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок»
Изображения: пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Стоимость одного «Подорожника» — 90 рублей. Приобрести их можно на всех станциях метро и в точках реализации проездных билетов, рассказали в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

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