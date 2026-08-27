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Пустить катера на разводку мостов в Петербурге попросили властей туроператоры

Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил городской Комитет по развитию туризма и Минтранс скорректировать ограничение на движение катеров в Петербурге в ночное время. Оно мешает предприятиям работать, объясняют представители бизнеса.

Vladimir Mulder / Shutterstock

С 1 марта Минтранс запретил движение маломерных судов, в том числе не подлежащих государственной регистрации, а также водных мотоциклов на отдельных участках реки Невы, Малой Невы и Большой Невки с 23:00 до 05:00. Как объясняют в РСТ, это время совпадает с разводкой петербургских мостов — одним из наиболее востребованных туристических событий города. Из-за чего операторы ночных водных экскурсий не могут работать в периоды максимального спроса.

РСТ призывает властей найти «баланс между обеспечением безопасности судоходства и сохранением туристической привлекательности города» и предлагает исключить зарегистрированные маломерные суда из указанного запрета «при условии соблюдения ими всех установленных требований безопасности».

Николай Литаренко

Председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии

В Петербурге существует устойчивый спрос на экскурсии на разводные мосты. Это визитная карточка города. Смотреть на них с воды — это не то же самое, что с набережной. В этом году туристы такой возможности лишены, по крайней мере на маломерных судах. Необходимо это исправлять: с учетом возможностей акватории и требований безопасности искать компромиссы и решения.

Действующее ограничение при этом предполагает исключения. Они касаются судов, которые используют в городских праздниках и спортивных мероприятиях на воде. В предыдущие сезоны навигации подобные запреты вводились на короткие сроки — например, на время проведения «Алых Парусов» или военно-морских парадов.

Почему власти ввели такой запрет и когда он прекратит действовать, разбиралась Собака.ru.

С катера развод мостов больше не посмотришь — им больше нельзя заходить в центр Невской акватории по ночам. Как так?

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