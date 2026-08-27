Пустить катера на разводку мостов в Петербурге попросили властей туроператоры

С 1 марта Минтранс запретил движение маломерных судов, в том числе не подлежащих государственной регистрации, а также водных мотоциклов на отдельных участках реки Невы, Малой Невы и Большой Невки с 23:00 до 05:00. Как объясняют в РСТ, это время совпадает с разводкой петербургских мостов — одним из наиболее востребованных туристических событий города. Из-за чего операторы ночных водных экскурсий не могут работать в периоды максимального спроса.

РСТ призывает властей найти «баланс между обеспечением безопасности судоходства и сохранением туристической привлекательности города» и предлагает исключить зарегистрированные маломерные суда из указанного запрета «при условии соблюдения ими всех установленных требований безопасности».