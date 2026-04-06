Транспорт

Как идет реконструкция «Фрунзенской», показали в сети

Снимками поделился инженер метростроения и автор телеграм-канала «Подземник» Игорь Щеев. По словам блогера, строители демонтировали большую часть прежнего вестибюля, вырыли котлован и установили сваи под фундамент здания.

Фото: телеграм-канал «Подземник»
Фото: телеграм-канал «Подземник»
Фото: телеграм-канал «Подземник»
Фото: телеграм-канал «Подземник»
Фото: телеграм-канал «Подземник»

«Бронекупол» кассового зала специалисты решили не сносить — его интегрируют в новый вестибюль. Инженер называет решение «технической необходимостью»: купол выступит опорой для существующего эскалаторного тоннеля.

На месте старого вестибюля возводят семиэтажный комплекс с новым входом в метро и единым диспетчерским центром «Петербургского метрополитена», который будет управлять ключевыми системами городской подземки.

Первый этап реконструкции завершат к 1 июня 2027 года — тогда станцию откроют для пассажиров, полностью работы планируют закончить в 2029 году. Демонтаж здания начался осенью 2024 года. Реконструкцию выполняет компания «Дороги и мосты», стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд рублей.

