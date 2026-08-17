На станции «Богатырская» готовят котлован под вестибюль, а на «Каменке» — подземное перекрытие для помещений

Сначала строители создают по периметру будущего котлована прочную конструкцию, которую называют «стеной в грунте». Затем пространство внутри нее постепенно освобождают от земли и укрепляют стену. После того как котлован на «Богатырской» будет готов, в нем начнут возводить основные конструкции станции.

В плите, которую устанавливают на «Каменке, оставят специальные проемы. Через них можно будет попадать на нижние уровни станции. Контуры первых двух проемов уже видны. Рядом установили трубу, по которой грунт спускают в двухпутный тоннель — это помогает ускорить строительство. В ближайшее время рабочие начнут укладывать гидроизоляцию, устанавливать арматуру и заливать бетон самой плиты. Одновременно началась разработка грунта в зоне технических помещений рядом со станцией. Здесь разместятся эвакуационный выход и специальная камера для демонтажа оборудования.

В начале августа городские власти сообщили, что проходческий щит «Надежда» завершил строительство тоннеля для продолжения зеленой ветки метро. Готовый подземный коридор обеспечит работу двух новых станций в Приморском районе — «Каменки» и «Богатырской». В июле в «Метрострое» заявили о планах начать строительство обеих станций уже в этом году, запустить их намерены к 2029-му.