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Транспорт

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На станции «Богатырская» готовят котлован под вестибюль, а на «Каменке» — подземное перекрытие для помещений

Со стороны Богатырского проспекта котлован разрабатывают в самой широкой части будущей станции зеленой линии. Здесь разместя эскалаторы, по которым пассажиры будут спускаться на платформу. На «Каменке» продолжается строительство верхней плиты будущей станции. Она станет перекрытием, под которым будут располагаться основные помещения метро. Об этом пишет телеграм-канал «Подземник».

Разработка котлована на «Богатырской»

Разработка котлована на «Богатырской»

Сооружение верхней плиты покрытия станции «Каменка»

Сооружение верхней плиты покрытия станции «Каменка»

Сначала строители создают по периметру будущего котлована прочную конструкцию, которую называют «стеной в грунте». Затем пространство внутри нее постепенно освобождают от земли и укрепляют стену. После того как котлован на «Богатырской» будет готов, в нем начнут возводить основные конструкции станции.

В плите, которую устанавливают на «Каменке, оставят специальные проемы. Через них можно будет попадать на нижние уровни станции. Контуры первых двух проемов уже видны. Рядом установили трубу, по которой грунт спускают в двухпутный тоннель — это помогает ускорить строительство. В ближайшее время рабочие начнут укладывать гидроизоляцию, устанавливать арматуру и заливать бетон самой плиты. Одновременно началась разработка грунта в зоне технических помещений рядом со станцией. Здесь разместятся эвакуационный выход и специальная камера для демонтажа оборудования.

В начале августа городские власти сообщили, что проходческий щит «Надежда» завершил строительство тоннеля для продолжения зеленой ветки метро. Готовый подземный коридор обеспечит работу двух новых станций в Приморском районе — «Каменки» и «Богатырской». В июле в «Метрострое» заявили о планах начать строительство обеих станций уже в этом году, запустить их намерены к 2029-му.

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