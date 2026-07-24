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Транспорт

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Завершается первый этап ремонта Литейного моста. К субботе схема движения по нему изменится

В ночь с 24 на 25 июля транспортные потоки переключат на уже отремонтированные полосы, после чего работы продолжатся на двух средних полосах, сообщили в администрации Петербурга. Первый этап ремонта подходит к концу.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

Подрядчик завершил замену асфальта в зоне трамвайных путей и на прилегающих полосах общей площадью более 2150 квадратных метров. Теперь специалисты переходят к ремонту на прилегающих к рельсам зонах.

Со 2 августа начнется следующий этап: движение вновь перенаправят, а дорожники приступят к ремонту крайних полос. Завершающей частью работ станет обновление покрытия на съездах. С 12 августа закроют съезд с Пироговской набережной и съезд на набережную Кутузова, а 13 августа — съезд с Воскресенской набережной и съезд на Арсенальную набережную, сообщили ранее в пресс-службе «Мостотреста». Полностью завершить ремонт планируют к 14 августа.

Работы на Литейном мосту стартовали 14 июля. За это время планируется обновить более 11,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. После этого Литейный станет четвертым разводным мостом Петербурга, приведенным в порядок за последние два года. Ранее аналогичные работы прошли на Троицком, Благовещенском и Дворцовом мостах.

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