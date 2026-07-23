На Ленинградском вокзале в Москве появилась комната по уходу за питомцами

Теперь на вокзале есть туалет для животных, зона для мытья лап, а также миски для воды и корма. В помещении поддерживается порядок, так как за его чистотой регулярно следят, отметили в ведомстве.

В зале ожидания для пассажиров с питомцами животные могут спокойно перенести поездку, говорит московский Дептранс. Это помещение поможет сделать пребывание на вокзале удобнее как для путешественников с животными, так и для остальных пассажиров.

Ленинградский вокзал открылся в мае этого года после двухлетней реконструкции. Площадь терминала выросла в несколько раз, а на каждом этаже оборудовали туалеты. В зале ожидания появилась просторная кофейня с роялем, а на четвертом этаже заработал коворкинг с высокими окнами, бесплатным Wi-Fi, розетками и переговорными.