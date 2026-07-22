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Транспорт

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Ввести водительские права для электросамокатчиков предложила ГИБДД Петербурга

Госавтоинспекция предложила законодателям создать отдельную категорию водительских прав для управления электросамокатами и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этой инициативе рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Антон Ахминов на пресс-конференции ТАСС.

Gleb Usovich / Shutterstock

В ведомстве считают, что перед получением доступа к аренде пользователь должен подтверждать право на управление СИМ с помощью специального водительского удостоверения. Кроме того, в Госавтоинспекции предлагают подключить сервисы кикшеринга к порталу «Госуслуги». Сейчас регистрация обычно проходит через SMS, поэтому несовершеннолетние могут пользоваться аккаунтами и банковскими картами родителей.

Еще одна инициатива — присвоить каждому средству индивидуальной мобильности регистрационный номер. Это позволит быстрее устанавливать личности нарушителей, которые скрываются после ДТП. В качестве примера Ахминов привел случай, когда водитель арендованного самоката сбил пешехода и покинул место происшествия. По мнению полиции, такого нарушителя нужно лишать водительского удостоверения, даже если оно разрешает управлять транспортом другой категории.

Как и в прошлых сезонах, в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах Петербурга действует запрет на СИМ, но эти территории самокатчикам можно проезжать транзитом. Ранее в Смольном допустили полный запрет такого транспорта на тротуарах в центре города. Подробнее о том, как проходит сезон электросамокатов в этом году, рассказывала Собака.ru.

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