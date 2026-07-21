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Создание наземного метро в Петербурге обсуждают власти. Его стоимость сопоставима со строительством ВСМ

По проекту создания в Петербурге каркаса «наземного метро» в городском правительстве создали рабочую группу, в которую вошли Минтранс, подрядчик на строительстве ШМСД «Бамтоннельстрой-Мост» и Комитет по транспорту. Об этом со ссылкой на его председателя Дениса Минкина пишет «Интерфакс».

Jaromir Chalabala / Shutterstock

По словам чиновника, вопрос использования электричек в городском сообщении прорабатывается, а первые результаты обсуждений появятся в октябре. Минкин также отметил, что наземное метро повлияет на объем грузовых потоков в городе, поэтому для его запуска нужны объездные полукольца вокруг Петербурга. Сам проект дорогой и сравним по стоимости со строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург, дополнил начальник Комтранса. В ноябре 2024 года сообщалось, что создание ВСМ обойдется в 2,3 триллиона рублей.

В середине июня СМИ писали, что Смольный, власти Ленобласти и «РЖД» утвердили концепцию развития железнодорожного узла Петербурга. По ней в городе должны появиться два диаметральных маршрута. Первый соединит Ораниенбаум и Белоостров, проходя через Пулково, Броневую, Пискаревку и Сестрорецк. Второй маршрут также пройдет через аэропорт Пулково, затем через Волковскую и Девяткино и свяжет Гатчину с Токсово.

По словам вице-губернатора Кирилла Полякова быстро построить наземное метро в Петербурге не получится, так как железнодорожная инфраструктура города сильно загружена. На многих участках есть только один путь, а через Петербург проходит большой объем грузовых поездов. К тому же ситуацию усложняет отсутствие полноценных обходных железнодорожных линий вокруг города. При этом городские власти не собираются ждать полной модернизации железнодорожной сети и планируют начать проект там, где для этого уже есть необходимые условия.

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