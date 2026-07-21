В центре Петербурга стало больше мест, где за парковку на газоне штрафуют автоматически

Новые точки появились после проверки, которую инспекторы провели по жалобам жителей на автомобили, оставленные на газонах. В список вошли сквер напротив дома № 51 на Шпалерной улице, двор у дома № 13 на набережной Обводного канала и благоустроенный сквер на 1-й Советской улице.

Во время рейда на всех этих участках нашли машины, припаркованные на газонах. Теперь, если такое нарушение зафиксирует автоматический комплекс, штраф владельцу выпишут без участия инспектора. Для физических лиц он составит от трех до пяти тысяч рублей, а для юридических — до 150 тысяч.

На прошлой неделе стало известно, что губернатор Александр Беглов предложил Заксобранию поднять штрафы за неоплаченную парковку более чем в 1,5 раза для физлиц, а для организация, к которым относятся курьерские сервисы и службы доставки, — до 30 тысяч рублей.