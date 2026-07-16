Поднять штрафы за неоплаченную парковку предложили власти Петербурга

Штрафы для граждан могут поднять до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц, к которым относятся курьерские сервисы и службы доставки, — до 30 тысяч. Сейчас максимальное наказание за неоплаченную парковку для физлиц составляет три тысячи рублей. В пояснительной записке говорится, что штраф предлагается увеличить «в целях профилактики и предупреждения» нарушений со стороны водителей. Если закон примут, он вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

Чаще всего автомобилистам выписывают штрафы за парковку в Петербурге из-за несвоевременного продление парковки, ошибки парковочной зоны и неправильного номера автомобиля в приложении, говорят в Комтрансе. Избежать штрафа можно, скорректировав данные до конца дня, отметила зампредседателя ведомства Александра Бахмутская на прошлой неделе. Тогда же глава «Центра управления парковками» Михаил Курдяев рассказал, что Смольный заработал на платных парковках 3,7 млрд рублей за последние полгода.

В конце мая Минтранс представил на обсуждение закон, который позволит оплачивать парковки постфактум — в течение суток с момента получения услуги. С подобной инициативой в октябре 2025 года выступали депутаты Заксобрания от «Яблока». Тогда они назвали существующие временные рамки слишком жесткими, а штрафы для автомобилистов несправедливыми. Позже, в конце 2025 года, депутаты комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры направили аналогичное предложение в Минтранс.