Ограничения на продажу топлива смягчили на части заправок Ленобласти

С поставками топлива в регионе ситуация остается стабильной, говорит чиновник. По его словам, наибольшие сложности по-прежнему связаны с бензином АИ-95, cитуация с дизельным топливом «попроще». Часть сетей уже повысила лимит на покупку бензина АИ-92: вместо прежних 30 литров теперь можно приобрести 40, 50 или даже 60 литров. Одна из сетей также увеличила максимальный объем отпуска АИ-95 до 40 литров.

Глава региона добавил, что власти следят за тем, чтобы автозаправки на федеральных трассах были обеспечены топливом без перебоев. В первую очередь это касается магистралей М-11, Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала» и А-181 «Скандинавия».

На дефицит горючего российские автомобилисты начали жаловаться в июне. Тогда заправки в Петербурге и Ленобласти стали вводить лимиты на продажу топлива, а в соцсетях появились ролики о длинных очередях на АЗС. Из-за нехватки бензина таксисты стали реже брать заказы, сообщил в конце месяца «Коммерсант» со ссылкой на Национальную ассоциацию таксопарков. Проблемы с топливом повлияли и на работу продуктовых магазинов. По данным «Фонтанки», поставщики из южных регионов страны стали предупреждать петербургские торговые сети о задержках грузов.

В начале июля российское правительство разрешило продавать бензин с повышенной концентрацией серы. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина до конца этого года нефтеперерабатывающие заводы могут выпускать топливо с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Такая концентрация соответствует классу бензина «Евро-3», который считается устаревшим. Решение принято, чтобы не допустить «дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива», говорилось в документе.