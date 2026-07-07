Смольный заработал на платных парковках 3,7 млрд рублей с начала 2026 года

С момента запуска системы платных парковок в 2015 году городской бюджет получил уже 19,7 млрд рублей. Основную часть прошлогодних доходов принесла почасовая оплата парковки — 5,5 млрд рублей. Еще 417 млн рублей город получил от продажи абонементов, 141 млн рублей — от парковок со шлагбаумами, а 16,2 млн рублей — от перехватывающих парковок.

Курдяев также отметил, что расширять зону платной парковки пока не планируют. Сейчас город сосредоточен на доработке уже существующего парковочного пространства. В декабре в него включили 29 новых участков, добавив более тысячи парковочных мест, а недавно платная парковка появилась на участках набережной Робеспьера и Смольной набережной.

Стоимость парковки в ближайшие месяцы меняться не будет, сообщила заместитель председателя Комтранса Александра Бахмутская. Действующие тарифы, по ее словам, сохранятся как минимум до 1 января 2027 года.

С октября 2025 года парковки разделены на четыре тарифные зоны в зависимости от спроса в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Последний раз тарифы поднимали в июне.