Лимиты на бензин для чиновников ввели в Ленобласти

«Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример», — объяснил решение губернатор. По его словам, «никаких исключений» не будет, а если горючего не хватит «видео-связь никто не отменял». Ввести такие же лимиты глава региона «настоятельно порекомендовал» руководителям органов местного самоуправления для служебных автомобилей чиновников местных администраций.

По данным «Ротонды», в Петербурге таких ограничений для чиновников нет и служебные машины заправляются в общем порядке на заправках «Роснефти». Однако на прошлой неделе, когда издание писало о крупной очереди на АЗС у Смольного, на горячей линии «Роснефти» журналистам сообщили, что служебные авто должны заправлять вне очереди.

Жителям Ленобласти также разрешили заправлять в канистры 10 литров топлива на автозаправках, сообщил пресс-секретаря главы региона Никита Донцов. При этом некоторые нефтяные компании, по его словам, согласились наливать до 20 литров горючего. Власти Ленобласти объяснили это решение необходимостью заправлять садовую технику.

Ранее представители адмистрации Ленобласти прокомментировали введение QR-кодов на бензин и обслуживания на заправках по госномерам. Чиновники заявили, что «ажиотажный спрос спадает», «запасы горючего в регионе есть», поэтому вводить такие меры не планируют, хотя и «ничего страшного» в подобных ограничениях нет.