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Транспорт

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Введение QR-кодов на бензин в Ленобласти прокомментировали власти региона

Необходимости продажи топлива по QR-кодам в настоящее время нет, ситуация с горючим стабильна, заявил ТАСС пресс-секретарь губернатора Ленобласти Никита Донцов. О том, что чиновники Ленобласти и Петербурга обсуждают QR-коды на АЗС и систему заправок «чет-нечет», накануне писало издание 47news со ссылкой вице-губернатора Ленобласти Дениса Седова.

Rabizo Anatolii / Shutterstock

«Ажиотажный спрос поэтапно спадает, топливные компании производят донастройку логистики. Запасы топлива есть», — прокомментировал ситуацию Донцов. По его словам, дефицит топлива временный, а экономический блок правительства Ленобласти вместе с профильными предприятиями прорабатывают «различные сценарии и варианты развития событий».

QR-коды и система «чет-нечет» — один из возможных вариантов недопущения спекуляций и нормализации работы топливной индустрии, объяснил вице-губернатор Седов. «Ничего страшного в этом нет, нужно сделать так, чтобы люди были уверены, что приедут на заправку и получат необходимый объем топлива. Итоговые варианты и предложения представим губернаторам Петербурга и Ленинградской области», — сказал чиновник.

Топливо по QR-кодам уже продают в Нижегородской области, а также в Крыму. На полуострове для этого используют мессенджер «Макс»: в чат-боте водители должны получить изображение с кодом, сохранить его на мобильном телефоне и показать за заправочной станции. Система «чет-нечет» предполагает продажу топлива в розницу по четным датам авто с госномерами, заканчивающимися на цифры 0, 2, 4, 6, 8, а по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9. По такой схеме бензин уже продают в Мордовии, а также в Псковской, Астраханской, Липецкой, Орловской и Нижегородской областях.

Все пишут о дефиците топлива! Почему он касается всех? И правда ли из-за нехватки керосина самолеты заправляют бензином?

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