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Снимками будущей развязки М-32 в Приморском районе поделился Смольный

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры показали, как выглядит трасса М-32, которая откроет выезд на Приморское шоссе в обход железнодорожного переезда у станции Ольгино.

Специалисты установили 140-тонный ригель на высоте 8,5 метров над Приморским шоссе, который примет на себя нагрузку от пролетов, и 100-тонную балку. В 2025 году АО ВАД, которое занимается строительством трассы, делилось тем, что готовность дороги достигла 20%. На тот момент были готовы 12 из 23 опор и 25% подпорных стен, рассказывали в предприятии.

Дорога М-32 протяженностью 7,73 километра соединит Приморское шоссе в районе «Лахта Центра» с другой строящейся трассой М-49, упростит сообщение северных районов с другими частями города и обеспечит доступ к Горской и курорту «Санкт-Петербург Марина», отмечают в АО ВАД. В городской администрации надеются, что запуск трассы поможет уменьшить количество заторов и аварий.

Строить дорогу начали в октябре 2024 года, завершить работы планируют к 2027 году. Контракт на строительство магистрали М-32 подписали еще в 2022 году между Смольным и АО «ВАД». Тогда его стоимость составляла 18,45 млрд рублей. С учетом прогнозной инфляции на 2024 году сумма затрат выросла до 25 млрд рублей.

Сейчас в городе идет строительство еще нескольких магистралей, в том числе ШМСД, Южной широтной магистрали, КАД-2. В апреле пресс-служба Смольного сообщала об утверждении проекта планировки магистрали М-1.

Текст: Диана Корнеева

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