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Транспорт

Строительство магистрали М-32 запустили в Приморском районе возле «Лахта Центра»

Новая дорога должна обеспечит дополнительную связь северной и южной частей района. Саму трассу протяженностью 7,7 км будут строить в четыре этапа и вести работы будут параллельно друг другу. Строительство новой магистрали планируют завершить в 2027 году.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Линченко Николай

Сейчас начали работы по устройству первых буронабивных свай будущего путепровода дорожной развязки, сообщили в пресс-служба Смольного. Общая протяженность новой дороги составит 7,7 км. Строить магистраль будут в четыре этапа:

  • В первый (5,2 км) входит участок магистрали и двухуровневая развязка с путепроводом через железнодорожные пути Сестрорецкого направления и улицу Южную с подключением к Приморскому шоссе;
  • Второй (2,5 км) — магистраль от будущей трассы М-49 до это развязки;
  • Третий и четвертый — инженерные сети.

При этом работы на всех этапах будут вести параллельно друг другу. Строительство новой магистрали планируют завершить в 2027 году.

«Три новые дороги, который появятся в Приморском районе – М-32, М-49 и М1 – разгрузят северо-восток Петербурга. В частности, М-32, к строительству которой приступили сегодня, значительно повысит транспортную доступность микрорайона «Юнтолово» и «Лахта-Центра», – рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, контракт на строительство магистрали М-32 подписали еще в 2022 году между Смольным и АО «ВАД». Тогда стоимость контракта составляла 18,45 млрд рублей. Теперь общая стоимость работ с учетом прогнозной инфляции — 25 млрд рублей.

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