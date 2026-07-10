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Транспорт

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Смольный потратит 66 млн на техническое обслуживание сервиса платных парковок

Такую сумму власти готовы заплатить компании, которая будет в течение года следить за стабильной работой информационной системы «Единое городское парковочное пространство», следует из информации на госзакупках. Заказчиком выступает «Городской центр управления парковками». Исполнителя определят 30 июня.

KrimKate / Shutterstock

Подрядчику предстоит обеспечить бесперебойную работу сервиса с осени 2026 года до начала зимы 2027-го. Исполнитель должен будет организовать автоматический мониторинг, ежедневно проверять работу программного обеспечения и баз данных, фиксировать все инциденты и готовить рекомендации по их устранению. 

Кроме технической поддержки, специалисты будут консультировать пользователей сервиса — по телефону горячей линии и электронной почте. Также им предстоит отвечать на обращения, оставленные в магазинах приложений Google Play, RuStore, Huawei AppGallery и App Store. Отдельно в документе сообщается, что удаленно подключаться к сервисам заказчика запрещено с помощью иностранного ПО. К ним отнесли TeamViewer, AnyDesk, AmmyAdmin, AeroAdmin, Radmin, LiteManager, Chrome Remote Desktop и Microsoft Remote Desktop.

Весной на фоне ограничений мобильного интернета из-за атак БПЛА «Центр управления парковками» сообщал о сбоях при оплате стоянок с помощью банковских карт, не привязанных к парковочному счету, в том числе СБП. На тот момент приложение «Парковки Санкт-Петербурга» было включено в «белые списки» с марта.

На этой неделе, 7 июля, в глава предприятия Михаил Курдяев рассказал, что за первые шесть месяцев 2026 года на платных парковках город заработал 3,7 млрд рублей, а за весь 2025 году парковки принесли Петербургу 6,1 млрд рублей. Курдяев также отметил, что расширять зону платной парковки пока не планируют. Сейчас город сосредоточен на доработке уже существующего парковочного пространства. По словам заместителя председателя Комтранса Александры Бахмутской, тарифы на стоянках не будут повышать до Нового года.

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