Проект строительства Ново-Адмиралтейского моста разработают до конца 2027 года

«Подразделение „Нацспецстроя“, компания „Дороги и мосты“, вызвалась сама, за собственные средства, выполнить предпроектные проработки. Продумать внешний облик моста, чтобы максимально бережно вписать его в панорамы исторического центра Петербурга», — сказал Беглов.

Смольный отметил, что задание на подготовку проекта планировки территории до конца 2027 года уже выдал Комитет по градостроительству и архитектуре. Мост сможет решить проблему связности Васильевского острова с центром и Адмиралтейским районом, считает губернатор.

Кроме этого, глава города анонсировал открытие съезда с ЗСД в районе Шкиперского протока — оно, по его словам, случится до 1 сентября.

Ново-Адмиралтейский мост фигурирует в городских планах не первый год: ранее проект был близок к началу строительства, но затем его заморозили. О старте его проектирования власти уже сообщали в марте этого года. Переправу предполагается разместить между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова с выходом на Ново-Адмиралтейский остров. Транспортные потоки на въезд и выезд планируют разводить по обеим сторонам Невы — с подключением к набережной Пряжки и Английскому проспекту на левом берегу.

Мост в составе ШМСД, строительством которого занимается компания «Дороги и Мосты», станет второй разводной переправой, возведенной в Петербурге за последние 40 лет. Первая — Большой Смоленский мост, его строительство началось в 2024 году. Магистраль, соединяющая Фаянсовую и Зольную улицы, свяжет западные и восточные районы города.