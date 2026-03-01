Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге начали проектирование Ново-Адмиралтейского моста

Переправу планируют увязать с развитием Ново-Адмиралтейского острова и просчитать транспортную нагрузку до Обводного канала.

В Петербурге стартовало проектирование Ново-Адмиралтейского моста. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко на отчете администрации Адмиралтейского района.

По его словам, развитие территории связано с проектом нового театра на Ново-Адмиралтейском острове, который ранее получил поддержку президента. Предполагается, что строительство профинансирует ВТБ, как сообщает «Фонтанка.ру».

Как подчеркнул Линченко, реализация инициативы будет идти в рамках утвержденной градостроительной документации. В соглашение включена разработка проекта планировки как самой территории, так и линейного объекта — моста, с расчетом транспортных потоков. Анализ охватит подходы со стороны Адмиралтейского района до Обводного канала (включая Таракановский мост), а также со стороны Васильевского острова, чтобы избежать перегрузки улиц.

Ново-Адмиралтейский мост фигурирует в городских планах не первый год: ранее проект был близок к началу строительства, но затем его заморозили. Переправу предполагается разместить между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова с выходом на Ново-Адмиралтейский остров. Транспортные потоки на въезд и выезд планируют разводить по обеим сторонам Невы — с подключением к набережной Пряжки и Английскому проспекту на левом берегу.

Выберите проект: