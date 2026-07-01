Горожане ездят на самокатах чаще, чем на такси, подсчитали исследователи

В среднем за сутки в пяти мегаполисах совершается около 302 тысяч поездок на электросамокатах, на такси приходится приходится около 267 тысяч поездок, выяснили авторы исследования. По их данным, средняя продолжительность одной поездки на самокате составляет 10 минут.

Также аналитики пришли к выводу, что чаще всего средства индивидуальной (СИМ) мобильности используют по сценарию «первой и последней мили»: их берут, чтобы добраться от дома до станции метро, электрички или остановки общественного транспорта либо, наоборот, доехать от пересадочного узла до конечной точки маршрута. Благодаря этому электросамокаты не столько конкурируют с рельсовым транспортом, сколько дополняют его, становясь частью мультимодальных поездок.

При этом с другими видами транспорта самокаты все же соперничают. Так, на коротких маршрутах — до пяти километров — они становятся альтернативой личному автомобилю и такси, особенно в условиях пробок. Наземному общественному транспорту электросамокаты составляют конкуренцию в часы пик или при редком расписании. С метро они конкурируют лишь на коротких участках пути — например, если нужно проехать две-три станции или спуск на платформу занимает слишком много времени. На самых коротких дистанциях главными конкурентами самокатов остаются велосипед и пешие прогулки.

Как и в прошлых сезонах, в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах Петербурга действует запрет на СИМ, но эти территории можно проезжать транзитом. Ранее в Смольном допустили полный запрет такого транспорта на тротуарах в центре города. Подробнее о том, как проходит сезон электросамокатов в этом году, рассказывала Собака.ru.