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Проект строительства станции «Площадь Репина-2» подготовят к середине 2027 года

Разработкой проекта планировки территории рядом с будущей станцией метро «Площадь Репина-2» займутся «Адмиралтейские верфи», следует из распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре.

Максим Бабенко / Собака.ru

На участке площадью более 51,2 гектара в исторической части Петербурга планируют построить второй вестибюль будущей станции метро «Площадь Репина», создать площадку для сборки судов и разместить объекты профессионального и высшего образования. Его границы проходят вдоль набережной реки Пряжки, Лоцманской улицы, а также рек Фонтанки, Мойки, Большой Невы и Пряжки.

Подготовка документации пройдет в два этапа. Первые материалы должны быть готовы к 15 сентября 2026 года, а окончательный вариант проекта — к 15 мая 2027 года. Распоряжение будет действовать до 15 июня 2027 года.

Горожане, представители бизнеса и общественных организаций смогут направить свои предложения по проекту и срокам его подготовки в Комитет по градостроительству и архитектуре до 15 сентября 2026 года.

Проект планировки этой территории начали готовить еще в мае 2025 года. Тогда за проект также отвечали «Адмиралтейские верфи». Завершить подготовку документации должны были в феврале этого года.

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