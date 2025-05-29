У «Адмиралтейских верфей» в Петербурге запроектируют новую станцию метро

Территория площадью 51,5 га ограничена реками Пряжкой, Большой Невой, Мойкой и Фонтанкой, а также идет рядом с набережной реки Пряжки и Лоцманской улицей, следует из документа, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре города (КГА).

Планировку проводят для определения границ для строительства судостроительной площадки площадью 20 000 квадратных метров и высотой до 10 метров, а также образовательной организации и второго вестибюля станции метро «Площадь Репина». Подготовка документации будет проходить в два этапа, первый должны закончить к 27 августа 2025 года, второй – 27 февраля 2026 года. Инициатором подготовки документации выступает АО «Адмиралтейские верфи».