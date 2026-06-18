В Пулкове задержаны или отменены десятки рейсов на фоне воздушной атаки на Москву

На фоне атаки БПЛА на Москву задержаны как минимум 17 рейсов и 25 в направлении столицы отменены, следует из информационного табло. За ночь воздушная гавань Петербурга в качестве запасного аэродрома приняла 16 рейсов.

По последним данным, на подлете к Москве сбито более 180 беспилотников. Все аэропорты столицы закрыты. Число задержанных или отмененных рейсов достигло 527. Это вторая крупная воздушная атака на столицу за неделю.