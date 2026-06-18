Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

В Пулкове задержаны или отменены десятки рейсов на фоне воздушной атаки на Москву

Из-за ограничения воздушного пространства над столицей расписание полетов в ее направлении корректируется, предупредила пресс-служба петербургского аэропорта.

Marius Karp / Shutterstock.com

На фоне атаки БПЛА на Москву задержаны как минимум 17 рейсов и 25 в направлении столицы отменены, следует из информационного табло. За ночь воздушная гавань Петербурга в качестве запасного аэродрома приняла 16 рейсов.

По последним данным, на подлете к Москве сбито более 180 беспилотников. Все аэропорты столицы закрыты. Число задержанных или отмененных рейсов достигло 527. Это вторая крупная воздушная атака на столицу за неделю.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: