Из Пулкова теперь можно улететь по биометрии в более чем 30 городов

Ольга Скоробогатова

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ

Для удобства наших клиентов мы внедряем передовые цифровые сервисы. Биометрия активно развивается во всех областях, и мы поддерживаем запуск фаст-трека в аэропортах по биометрии. Клиенты хотят летать и путешествовать комфортно. И наша задача – максимально быстро масштабировать биометрические сервисы во всех аэропортах, а впоследствии – и на других видах транспорта. Сегодня сдать биометрию за пару кликов можно в ВТБ Онлайн, а уже в июле услуга будет доступна в любом из наших отделений.