Из Пулкова теперь можно улететь по биометрии в более чем 30 городов

Применение сервиса «Мигом», который позволяет зарегистрироваться на самолет по биометрии, расширили на более чем 30 направлений по России – от Калининграда до Владивостока. Об этом Собака.ru сообщает пресс-служба ВТБ, который выступает партнером проекта. Впервые такая услуга в петербургском аэропорту появилась 1 июня в преддверии ПМЭФ–2026, ею могли воспользоваться пассажиры «Аэрофлота» на рейсах программы «Шаттл» между Петербургом и Москвой.
Рейсы с идентификацией пассажиров по лицу выполняют авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот». Клиенты могут пройти предполетную регистрацию и попасть на борт самолета при вылете из Пулкова в следующие города: в Москву (Шереметьево, Внуково), Архангельск, Владивосток, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кировск, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Пензу, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфу и Челябинск.
Леонид Сергеев
Гендиректор оператора аэропорта Пулково
Сервис посадки на рейс «по лицу» принципиально меняет опыт путешествий: в скором времени по всей России можно будет летать, заселяться в отели и использовать другие услуги без документов.
В первые дни работы сервиса «Мигом» в Пулкове на стенде ВТБ в зале вылета, а также на площадке ПМЭФ–2026 сдали биометрию несколько сотен пассажиров и участников форума. Их них 38% составили женщины, 62% – мужчины. Основная доля зарегистрировавших биометрию — россияне 30-45 лет.
Ольга Скоробогатова
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ
Для удобства наших клиентов мы внедряем передовые цифровые сервисы. Биометрия активно развивается во всех областях, и мы поддерживаем запуск фаст-трека в аэропортах по биометрии. Клиенты хотят летать и путешествовать комфортно. И наша задача – максимально быстро масштабировать биометрические сервисы во всех аэропортах, а впоследствии – и на других видах транспорта. Сегодня сдать биометрию за пару кликов можно в ВТБ Онлайн, а уже в июле услуга будет доступна в любом из наших отделений.
Эксперимент по использованию биометрии в предполетных проверках продлится до 1 апреля 2027 года. Разработчик сервиса «Мигом» Центр биометрических технологий уже получил несколько запросов от аэропортов, желающих присоединиться к сервису.
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