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План строительства трамвайной линии от метро «Шушары» до Колпино утвердили в Смольном

Проект планировки с проектом межевания территории для трамвайных путей от станции метро «Шушары» до города Колпино утвердили на совещании в городском правительстве, сообщили в Смольном. Он также предполагает строительство сопутствующей дорожной инфраструктуры.

Протяженность трамвайной линии между Колпино и метро «Шушары» составит 12,5 километров. Власти надеются, что она улучшит транспортное сообщение в Пушкинском и Колпинском районах. «Опыт запуска трамвайного движения от станции метро „Купчино“ до поселка Шушары показал высокую востребованность такого транспорта. Ветка позволила серьёзно улучшить транспортную доступность Пушкинского района, и теперь мы будем масштабировать этот успешный подход», — заявил губернатор Александр Беглов.

Глава города напомнил, что соглашения о строительстве четырех скоростных линий трамвая в южных районах города были подписаны на ПМЭФ-2025. Участниками соглашения выступили город, «Сбербанк» и группа компаний «Нацпроектстрой».

О строительстве скоростной трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» Александр Беглов говорил еще в 2019 году. Ее планировали открыть в 2023 году, но позже сроки сдвинулись. Первую очередь пути от метро «Купчино» до Шушар запустили 24 декабря 2025 года. В этот же день трамвай сошел с рельсов. Перевозчик «Балтнедвижсервис» тогда заявил, что инцидент не сказался на движении транспорта. Причиной, как писали СМИ, стал сбой в работе техники. Почти спустя два месяца трамвай вновь сошел с рельсов на этой линии. Запустить вторую очередь пути власти планируют до конца года — трамвай пойдет от станции метро «Купчино» до Славянки.

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