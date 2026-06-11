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Транспорт

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Уплыть в Петергоф на скоростном судне теперь можно с Адмиралтейской набережной

Рейсы выполняют катамараны проекта «Котлин», сообщает Комтранс. Суда отправляются с причала на Адмиралтейской набережной, 10.

Фото: пресс-служба судоходной компании «Нева Тревел»

Сейчас до Петергофа можно добраться по воде за 40 минут также на катамаранах, которые отходят от «Сенатской пристани» на Английской набережной, 2 и «Дворцовой пристани» на Дворцовой набережной, 36. Свои рейсы есть и у проекта «Метеор». Посадку на них проводят от причала у Медного всадника и Дворцового моста.

В середине апреля скоростные суда проекта «Котлин» запустили до Кронштадта. Отправиться в город морской славы на них можно с пристани у Медного всадника и «Дворцовой пристани» у Эрмитажа.

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