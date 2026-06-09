Прямые авиарейсы между Петербургом и Владивостоком вернут с середины июня

Время перелетов на широкофюзеляжных воздушных суднах будет составлять около восьми с половиной часов. Самолеты будут летать из Владивостока три раза в неделю: вечером в пятницу и днем по субботам и воскресеньям по местному времени.

Прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком носят сезонный характер. Авиакомпании традиционно запускают их весной или в начале лета, чтобы удовлетворить повышенный спрос в период отпусков, и убирают с наступлением зимнего расписания.

Направлений, куда можно улететь из Пулкова прямым рейсом, становится все больше. Ранее «Аэрофлот» сообщил, что будет отправлять свои самолеты из Пулкова в столицу Армении с 3 июня. С этой же даты его дочерняя компания «Россия» запустила рейсы в главный город Казахстана. Кроме того, с 1 июня появился рейс из Петербурга в Шымкент казахстанского авиаперевозчика SCAT Airlines.