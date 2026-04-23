Из Петербурга в Ереван и Астану запустят новые регулярные рейсы

«Аэрофлот» будет отправлять свои самолеты из Пулкова в столицу Армении с 3 июня. С этой же даты его дочерняя компания «Россия» запустит рейсы в главный город Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты в Ереван и Астану из Петербурга будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы в Астану будут отправлять в 22:25, в полете пассажиры проведут 3 часа 55 минут. Самолеты в Ереван — в 20:05, время в пути составит 4 часа 10 минут.

«Аэрофлот» — третья компания, которая предлагает рейсы в столицу Армении из Пулкова. Сейчас в этом направление летают компании «Россия» и FlyOne Armenia — тем самым они поддерживают ежедневное авиасообщение между городами. Билеты из Петербурга в Астану в настоящее время предлагает казахстанский авиаперевозчик SCAT Airlines. С 1 июня он впервые запустит прямые рейса из Петербурга в Шымкент — третий по численности населения город Казахстана.

