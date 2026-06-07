В Петербурге в тоннеле дамбы на несколько дней ограничат движение

С 8 по 11 июня в тоннеле дамбы на внутреннем кольце могут ненадолго останавливать движение. Как пояснили в дирекции КЗС, это необходимо для проезда ремонтной техники.

В эти дни перед въездом в тоннель возможно полное прекращение движения транспорта, рассказали в пресс-службе комплекса защитных сооружений Петербурга.

Кроме того, 8 июня с 9:00 до 18:00 на судопропускном сооружении С‑2 будут проверять затвор: в рамках техобслуживания специалисты поднимут затвор в положение «закрыто». Движение по мосту при этом не ограничат, говорится в сообщении пресс-службы организации.