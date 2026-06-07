В Ленобласти изменили маршруты автобусов из-за ограничений на Краснофлотском шоссе

Движение на участке трассы между Лебяжьим и Большой Ижорой временно ограничено. В связи с этим работа пригородных автобусов, связывающих Лебяженское и Большеижорское поселения с Петербургом и Сосновым Бором, временно скорректирована.
Что изменилось:
- Автобусный маршрут №691 в Большую Ижору работает в штатном режиме;
- движение маршрутов №401, 673, 673А и 402 временно приостановлено. Для связи Лебяжьего с Сосновым Бором продолжают работать автобусы №673 через Гору-Валдай и №673А через Шепелево;
- автобусы №401 и №402 в Сосновый Бор следуют по измененным трассам через деревни Лопухинку и Гостилицы. При этом маршрут №401 работает по сокращенной трассе до железнодорожной станции Ораниенбаум;
- работа маршрута №672 временно приостановлена, пассажирам рекомендуется пользоваться автобусами №673 и №673А.
Также приостановлено движение на перегоне Ломоносов — Калище. Для пассажиров запущен компенсационный автобус между станциями Калище и Ораниенбаум, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Ленобласти.
Еще в организации подчеркнули, что из-за воскресного дня и высокой нагрузки на дорожную сеть возможны заторы на узких участках.
«В этой связи, учитывая увеличенную протяженность маршрутов по причине объезда перекрытий, перевозчик будет задействовать резервный подвижной состав, для минимизации возможных отклонений от установленного расписания», — говорится в сообщении.
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