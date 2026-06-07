В Ленобласти изменили маршруты автобусов из-за ограничений на Краснофлотском шоссе

Также приостановлено движение на перегоне Ломоносов — Калище. Для пассажиров запущен компенсационный автобус между станциями Калище и Ораниенбаум, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Ленобласти.

Еще в организации подчеркнули, что из-за воскресного дня и высокой нагрузки на дорожную сеть возможны заторы на узких участках.