Коворкинг с видами на город, новый музей и хит Вани Дмитриенко на панно? В сети рассказали, что интересного можно найти на обновленном Ленинградском вокзале

В зале ожидания появилась просторная кофейня с роялем. Пока пассажиры ждут своих рейсов за чашкой горького напитка, у них есть время рассмотреть мозаичные панно, которыми украшены стены терминала. О значении каждого рисунка в своих соцсетях рассказала Мария Дерунова, первый замначальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

По словам чиновницы, на московском панно можно заметить кота Бегемота, Азазелло и Коровьева из романа «Мастер и Маргарита», самолет как символ движения вперед и девочку с синим шаром — символ детства и надежды. На петербургской мозаике появились Спас на Крови с Вифлеемской звездой, кот на крыше и визитная карточка городской кухни — пышечная. Еще художник спрятал на мозаике сюжет, который очень напоминает историю из популярного сингла Вани Дмитриенко — изображение влюбленной пары, где юноша символизирует Петербург, а девушка — Москву.

Ленинградский вокзал реконструировали с августа 2024 года. Как отмечают архитектурные критики, используемая площадь вокзала увеличилась в три раза. Чтобы сделать помещения вокзала просторнее, специалисты расчистили и перепрофилировали залы. Также рабочие обновили фасад здания и благоустроили привокзальную территорию, в том числе установили дебаркадер. Появился и прямой выход в метро — теперь на станцию «Комсомольская» можно попасть, не заходя в здание вокзала. Кроме того, на каждом этаже вокзала появились туалеты — до ремонта уборная была всего одна.