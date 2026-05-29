Первый участок КАД-2 запустят вместе с ШМСД в 2031 году

В составе обеих магистралей появятся разводные мосты. Для КАД-2 его построят в районе Отрадного в Ленобласти. Заключить договор на строительство моста ШМСД через Неву губернатор пообещал в ближайшие дни. Новые переправы по замыслу властей возьмут на себя часть нагрузки, которую сейчас несут существующие переправы – Большой Обуховский мост, более известный как Вантовый, и мост через Неву у города Кировск.

В марте глава города заявил о планах начать строительство моста ШМСД летом 2026 года. Прокладкой самой магистрали занимается компания «Широтная магистраль Северной столицы» (ШМСС), которая принадлежит ВТБ и Газпромбанку. Генеральным подрядчиком выступает «БТС-Мост» под руководством Руслана Байсарова.

Для строительства КАД-2 уже объявлен конкурс на разработку планировки территории. По данным СМИ, на этот проект в 2026-2030 году власти закладывают 178,5 млрд рублей. Почти вся эта сумма — субсидии федерального бюджета, лишь 25 млрд «Автодор», который отвечает за строительство второй кольцевой дороги, должен привлечь за счет кредитов.