Новый разводной мост через Неву построят под Петербургом

Проект обсудили вице-премьер Марат Хуснуллин и губернатор Александр Беглов. По словам Хуснуллина, нынешняя КАД ежедневно пропускает до 200 тысяч автомобилей. Новая магистраль примет на себя транзит в том числе из портов Балтики, Архангельска и Мурманска.

Ожидается, что КАД-2 возьмет на себя поток грузовиков, которые идут через Петербург в сторону балтийских портов, а также из Мурманска и Архангельска. Сейчас между мостом в Кировске и Вантовым мостом есть участок Невы длиной около 40 километров без единой переправы. Новая трасса добавит дорожной сети Ленобласти почти 100 километров дорог. Еще около 80 километров существующих трасс собираются реконструировать. Особое внимание обещают уделить развязкам с Широтной магистралью скоростного движения.

Подготовка к проекту уже началась: объявлен конкурс на разработку планировки территории. Ранее в «Автодоре», который будет строить проект, заявляли, что прокладка КАД-2 в Ленинградской области может стартовать уже в 2026 году. Ранее правительство утвердило программу работы государственной компании, в нее власти включили 178,5 млрд рублей на строительство второй кольцевой дороги в 2026-2030 годах. Почти вся эта сумма — субсидии федерального бюджета, лишь 25 млрд компания должна привлечь за счет кредитов.