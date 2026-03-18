Оплату парковки постфактум пока не планируют вводить в Петербурге

При этом водители смогут менять в системе номер парковочной зоны, а также время окончания сессии стоянки.
Правила оплаты стоянки останутся прежними, сообщил ТАСС со ссылкой на Комитет по транспорту. Накануне о том, что ведомство может разрешить горожанам оплачивать парковочные места уже после их использования, заявила депутат ЗакСа Ольга Штанникова.
Мера позволила бы автомобилистам избежать штрафов, считает законодательница. Сейчас петербуржцы должны оплачивать парковку в течение 15 минут после постановки машины на платную стоянку.
При этом нововведения, которые должны одобрить к концу марта, включают возможность изменять параметры парковочной сессии: государственный регистрационный номер машины, номер парковочной зоны, время окончания оплаченного периода сессии.
